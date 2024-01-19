Політика

Польські фермери оголосили страйк. Заблокують усі дороги в країні

19 Січня 2024 17:11
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польща

З 12:00 до 14:00 24 січня польські фермери перекриють дороги по всій країні, не виключено, що цього дня мітингувальники заблокують польсько-український кордон, повідомляє inpoland.

Згідно з повідомленням, представник аграрної організації Solidarnośc Адріан Вавжиняк закликав усіх фермерів і сільськогосподарські спілки Польщі долучитися до протестів 24 січня. Аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їхню думку, хочуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС.

Національна рада агропромислових палат підтримала майбутні протести, інформують польські ЗМІ.


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