Суспільство

Польща заявила, що РФ та Білорусь організовують наплив мігрантів через польський кордон, щоб дестабілізувати регіон

7 Серпня 2023 20:02
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білорусь, польща, рф

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Про це заявив Вонсік, якого цитує агентство AFP.

Представник польського МВС сказав, що ситуація хоч і “не така хаотична, як два роки тому”, але все одно викликає занепокоєння.

“Ми говоримо про операцію, організовану російськими та білоруськими спецслужбами, яка стає все більш і більш інтенсивною”.

Керівник Прикордонної служби Польщі Томаш Прага своєю чергою назвав білоруські служби “злочинним угрупованням, яке керує нелегальною міграцією” і “отримує з цього величезні прибутки”.

За його словами, лише цього року з Білорусі до Польщі намагались в’їхати 19 тисяч мігрантів, з них чотири тисячі – тільки за червень, тоді як за весь 2022-ий їх було 16 тисяч.


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