Політика

Польща завершує підготовку безпекової угоди з Україною, – Туск
27 Червня 2024 17:52
польща
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP

Підготовка безпекової угоди між Україною та Польщею перебуває на завершальній стадії.

Про це розповів очільник уряду Польщі Дональд Туск, пише “Укрінформ“.

“Ми завершуємо підготовку безпекової угоди з Україною”, – заявив польський прем’єр.

Туск також розповів, що перед сьогоднішнім засіданням Євроради він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами політика, його зустріч із Зеленським стосуватиметься двосторонніх польсько-українських відносин. 

Він також додав, що сьогоднішній день є “дуже важливим як для Польщі, так і для України”.

Глава польського уряду також прокоментував угоду про гарантії безпеки між Україною та ЄС. Він зазначив, що у цій угоді ЄС взяв на себе зобов’язання, про які йшлося останнім часом. За його словами, ці “зобов’язання мають важливе символічне значення”.

На запитання, чи не є зобов’язання ЄС щодо України є заслабкими, Туск відповів, що “якби вони були слабкими і не мали великого значення, то президент Зеленський не приїхав би сьогодні особисто брати участь у цій урочистості”.

Політик додав, що завжди можна очікувати на більше, але не потрібно нарікати, оскільки у питанні підтримки України Євросоюз в останні роки значно просунувся уперед.


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