Суспільство

Польща заборонила в’їзд автомобілів на російських номерах

16 Вересня 2023 15:55
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польща

Польща від неділі не пропускатиме на свою територію автомобілі, зареєстровані в Росії.

Про відповідне рішення оголосив у суботу міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє PAP.

Заборона набуває чинності опівночі сьогодні і стосується будь-якого автомобіля, зареєстрованого в Росії.

“Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської комісії про заборону в’їзду до Європейського Союзу автомобілів, зареєстрованих в Росії, хочу повідомити, що ця заборона на польському кордоні набуде чинності від завтрашнього дня. Вона набуває чинності сьогодні опівночі”,- заявив Камінський.

Міністр пояснив, що це означає не що інше, як заборону на в’їзд до польської держави легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії.

“Російські вантажівки вже підпадали під цю заборону. Зараз ми закриваємо цю справу. Жоден російський автомобіль не в’їде до Польщі. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних – незалежно від того, чи керує автомобілем або володіє ним громадянин Росії, чи громадянин іншої країни”,- оголосив Камінський.

За його словами, правило таке: “автомобіль, зареєстрований в Росії, не має права в’їжджати до Польщі”.

Він додав, що це ще один елемент санкцій, накладених на Росію та її громадян, у зв’язку з жорстокою війною в Україні, з огляду на те, що Росія зараз є загрозою міжнародній безпеці.


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