Кримінал

Польща заарештувала 18 осіб, які планували диверсії від імені РФ і Білорусі

3 Червня 2024 21:17
білорусь, польща
Ілюстративне фото / Міністерство внутрішніх справ Польщі

За останні півроку Польща заарештувала 18 осіб за різними звинуваченнями у веденні ворожої діяльності або плануванні диверсій від імені Росії та Білорусі.

Щонайменше один зі звинувачених був причетний до ймовірної змови з метою вбивства президента України, сказав міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк, передає Assotiated Press.

Глава польського МВС додав, що диверсії, очевидно, були частиною ширшого плану, який також включає кібератаки, підштовхування мігрантів у Білорусі до перетину кордону з Польщею та загрозу безпеці Польщі як країни, яка підтримує Україну у війні з РФ.

“Ми не сумніваємося, що на замовлення іноземної держави, Росії, діють люди, які готові загрожувати життю, здоров’ю та майну польських громадян”, — зазначив Томаш Семоняк.

Згідно з повідомленнями Агентства внутрішньої безпеки, серед заарештованих протягом останніх місяців є громадяни Польщі, Білорусі та України.


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