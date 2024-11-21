Політика

Польща відповіла РФ на погрози удару 
21 Листопада 2024 14:09
читать на русском →
польща, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ Росії розцінили відкриття бази протиракетної оборони США в Польщі як провокацію та пригрозили потенційним ударом по ній. Варшава, у свою чергу, відкинула ці звинувачення, назвавши їх неадекватними.

Про це повідомляє RMF24.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що розміщення бази в Польщі є частиною тривалої стратегії НАТО щодо наближення своїх військових об’єктів до кордонів Росії. Вона додала, що це підвищує рівень ядерної загрози, а сама база розглядається Росією як одна з пріоритетних цілей. Захарова підкреслила, що в разі необхідності Росія готова завдати удару по цій базі.

У відповідь представник МЗС Польщі Павел Вронський запевнив, що база має оборонний характер і призначена для перехоплення балістичних ракет, зокрема від країн, чия політика базується на погрозах або агресії. Він зазначив, що якщо Росія продовжить свої загрози, це лише змусить США та НАТО посилити протиповітряну оборону на всьому східному фланзі, щоб зробити ці загрози нереалістичними. Вронський також назвав безпідставними припущення Росії про наявність ядерної зброї на базі, назвавши ці заяви “абсурдними”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Листопада 2024 14:22

Зеленський заявив, що тривають експертизи ракети РФ з характеристиками міжконтинентальної балістичної
21 Листопада 2024 15:12

На Харківщині відкрили рух мостом, який був підірваний росіянами під час Харківського наступу у 2022 році
21 Листопада 2024 13:49

Нетверезий водій збив дитину на пішохідному переході у столиці
21 Листопада 2024 13:36

В Україні вже розгорнуто 700 пунктів незламності ДСНС – Хорунжий
21 Листопада 2024 13:19

Кулеба про відновлення авіапольотів: “95% готовності, але є умова”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки