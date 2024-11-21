Польща відповіла РФ на погрози удару 

У Міністерстві закордонних справ Росії розцінили відкриття бази протиракетної оборони США в Польщі як провокацію та пригрозили потенційним ударом по ній. Варшава, у свою чергу, відкинула ці звинувачення, назвавши їх неадекватними.

Про це повідомляє RMF24.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що розміщення бази в Польщі є частиною тривалої стратегії НАТО щодо наближення своїх військових об’єктів до кордонів Росії. Вона додала, що це підвищує рівень ядерної загрози, а сама база розглядається Росією як одна з пріоритетних цілей. Захарова підкреслила, що в разі необхідності Росія готова завдати удару по цій базі.

У відповідь представник МЗС Польщі Павел Вронський запевнив, що база має оборонний характер і призначена для перехоплення балістичних ракет, зокрема від країн, чия політика базується на погрозах або агресії. Він зазначив, що якщо Росія продовжить свої загрози, це лише змусить США та НАТО посилити протиповітряну оборону на всьому східному фланзі, щоб зробити ці загрози нереалістичними. Вронський також назвав безпідставними припущення Росії про наявність ядерної зброї на базі, назвавши ці заяви “абсурдними”.