Польща відновила пропуск вантажівок з України

Польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками, які прямують з України. Митна та прикордонна служби Польщі не будуть вимагати жодних дозволів на двосторонні перевезення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

“Всі українські транспортні засоби, що виконують двосторонні перевезення, відповідно до “транспортного безвізу”, можуть безперешкодно перетинати кордон.

Рух вже починається на пунктах пропуску “Шегині – Медика”, “Нижанковичі – Мальховіце”, “Угринів – Долгобичув”, “Краківець – Корчова”. Найближчим часом пропуск вантажівок почнеться на інших пунктах”, – повідомив Деркач.

1 липня Державна митна служба України повідомила про те, що Польща призупинила пропуск на в’їзд/виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.