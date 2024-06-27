Суспільство

Польща створить спецпідрозділи для охорони кордону
27 Червня 2024 10:36
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польща
Ілюстративне фото / Вікіпедія

У Польщі створять спеціальні підрозділи прикордонної служби, які охоронятимуть кордон.

Про це повідомив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, якого цитує PAP.

Він зазначив, що наразі найбільшою загрозою є спроби натовпів мігрантів, які намагаються прорвати кордон з території Білорусі.

“Ми створимо спеціальні прикордонні підрозділи, які займатимуться охороною кордону. Це потрібно було зробити вже давно”, – сказав Мрочек.

Він додав, що повний пакет заходів щодо цього питання буде представлений найближчим часом.

“Ми зіткнулися із ситуацією загрози державній безпеці, якою є нелегальна міграція на білорусько-польському кордоні. Ми швидко усвідомили, де є слабкі місця, і найближчим часом їх укріпимо”, – сказав заступник глави МВС.


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