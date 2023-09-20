Політика

Польща погрожує Україні посиленням експортного ембарго

20 Вересня 2023 12:24
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польща

У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. Варшава хоче, аби українська влада “не загострювала конфлікт”.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Gazeta.pl.

Моравецький відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Він нагадав про допомогу Польщі і наголосив, що його країну не можна назвати “байдужою державою”.

“Ми все ще віримо в перемогу України, ми допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського селянина, польського села, поляків має бути найважливішим і завжди є найважливішим для нас. І так буде, хоч би хто говорив у світі, бо ми не схиляємось ні перед тими, хто зі Сходу, чи Заходу, ми діємо лише в інтересах поляків”, – сказав прем’єр.

Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною “дестабілізації польського ринку”. За його словами, експортне ембарго зберігатиметься до тих пір, поки будуть напрацьовані механізми співпраці.

Польський прем’єр також застеріг українську владу від “розпалювання” ситуації.

“Я попереджаю українську владу: якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі”, – підкреслив він.


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