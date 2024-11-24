Політика

Польща: “ПіС” підтримує кандидатуру Кароля Навроцького на президентських виборах
24 Листопада 2024 20:32
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вибори, польща
Кароль Навроцький / Фото PAP

Глава Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький стане кандидатом у президенти на виборах 2025 року. Його підтримуватиме провідна опозиційна партія “Право і справедливість” (ПіС), повідомляє RMF24 із посиланням на підсумки Громадянського з’їзду, що відбувся у неділю в Кракові.

Попри висунення як незалежного кандидата, Навроцький отримав офіційну підтримку “ПіС”. Він очолює Інститут національної пам’яті з 2021 року, а його професійна біографія включає історичну та управлінську діяльність.

Навроцький є випускником Інституту історії Гданського університету та доктором гуманітарних наук із 2013 року. У 2023 році він завершив міжнародну програму MBA з управління стратегіями, програмами й проєктами у Гданському політехнічному університеті.

Окрім Навроцького, свої кандидатури на президентських виборах оголосили спікер Сейму й очільник партії “Польща 2050” Шимон Головня, Славомір Ментцен із “Конфедерації” та Марек Якубяк від “Вільних республіканців”. Лідером опитувань наразі є мер Варшави Рафал Тшасковський, який переміг у праймеріз “Громадянської коаліції”, випередивши главу МЗС Радослава Сікорського.

Офіційний старт президентської кампанії в Польщі запланований на 8 січня 2025 року.


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