Польща підіймала у повітря літаки під час ранкової ракетної атаки Росії по Україні

Збройні сили Польщі запроваджували підвищені заходи безпеки під час ракетної атаки по Україні вранці 23 січня і підіймали у повітря літаки.

Про це повідомили в Оперативному управлінні Збройних сил Польщі.

“Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Ситуація контролюється на постійній основі”, — йдеться в повідомленні.

У військовому відомстві додали, що була активізована авіація Польщі та союзників. Жителів Польщі, зокрема на південному сході країні попередили про підвищення рівня шуму.