Політика

Польща перевірятиме все українське збіжжя, яке йде транзитом до інших країн 

12 Лютого 2024 14:25
читать на русском →
зерно, польща
Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Польські служби перевірятимуть на кордоні все українське збіжжя, яке йде транзитом через країну до інших країн та портів.

Про це в понеділок в інтерв’ю PAP повідомив заступник міністра сільського господарства і розвитку села РП Міхал Колодзєйчак, передає Укрінформ.

“Сьогодні підуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все збіжжя на кордоні (з Україною – ред.), яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту, і є тільки транзитним збіжжям”,- заявив Колодзєйчак.

Заступник міністра пояснив, що це робитиметься тому, що після того, яке це збіжжя потрапляє транзитом до Німеччини і там з’ясовується, що воно поганої якості, то воно “на 99% повертається до Польщі вже як європейське збіжжя”. Він додав, що схожі випадки є також в портах.

“Це збіжжя не повертається в Україну, а до Польщі”, – наголосив Колодзєйчак.

Він зазначив, що звернеться щодо отримання детальних даних про українське збіжжя, яке було повернуте до Польщі як неякісне з Німеччини та портів.

Польський урядовець повідомив, що він також доручить створити інформаційну платформу, за допомогою якої польські аграрії зможуть повідомляти про проблеми та порушення в телефонному та онлайн-режимі безпосередньо до міністерства.

Як відомо, прем’єр Польщі Туск в неділю заявив, що наростаючі економічні проблеми, зокрема, ситуація на кордоні з польськими аграріями і перевізниками, може призвести до зростання антиукраїнських сентиментів у Польщі. Глава польського уряду також зауважив, що слід знайти відповідь на питання, чому, попри ембарго, все ще багато агропродукції з України перетинає кордон, і в цьому контексті слід звернути увагу на роботу прикордонних служб. Туск поінформував, що вибіркові перевірки щодо вантажних перевезень розпочалися також на польсько-литовському кордоні. Він підкреслив, що Варшава стежитиме також за польсько-литовським кордоном у контексті можливого потрапляння до Польщі українських агропродуктів.

Польські аграрії 9 лютого розпочали блокування декількох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів «Солідарність», блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2024 15:22

Пашинському оголосили підозру у розкраданні нафтопродуктів
12 Лютого 2024 16:17

Федоров анонсував тисячі далекобійних дронів
12 Лютого 2024 15:53

Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: затримані підлітки, які вже потрапляли у кримінал
12 Лютого 2024 14:25

Польща перевірятиме все українське збіжжя, яке йде транзитом до інших країн 
12 Лютого 2024 13:37

На Кіровоградщині затримали ворожого  інформатора, який стежив за ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки