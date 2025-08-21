Польща передала Росії ноту протесту через вибух дрона в Люблінському воєводстві

Міністерство закордонних справ Польщі передало Російській Федерації ноту протесту після інциденту, що стався в ніч з 19 на 20 серпня у селі Осіни Люблінського воєводства. Йдеться про вибух безпілотника, що Варшава розцінює як порушення суверенітету Польщі.

Про це повідомляє МЗС Польщі.

У документі наголошується, що інцидент суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, зокрема положенням Договору про дружбу і добросусідську співпрацю та Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

МЗС Польщі назвало подію черговою свідомою провокацією у межах гібридних дій Москви проти Польщі та інших держав Європи. Варшава вимагає від Росії невідкладних пояснень, зокрема щодо причин появи дрона на території Польщі, а також закликає до припинення будь-яких ворожих і провокаційних дій.

МЗС нагадало, що відповідальність за наслідки подібних інцидентів лежить повністю на Росії, яка паралельно веде агресивну війну проти України, що вже призвела до сотень тисяч жертв і грубого порушення міжнародного права.