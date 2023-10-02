Політика

Польща не взяла участі у Форумі оборонних індустрій, хоча її запрошували

2 Жовтня 2023 14:16
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польща

Польщу запрошували до участі в Форумі оборонних індустрій, що відбувся днями в Києві, але жоден її представник не приїхав. Україна ж очікувала, що Польща участь все ж візьме. Про це український посол у Варшаві Василь Зварич розповів у інтерв’ю TVN 24.

“Ми запросили всіх із дружніх нам країн, у тому числі й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони”, – повідомив він.

Звариш сказав, що про причини відсутності польських представників слід питати в самої Польщі.

“Це є суверенним рішенням кожної держави. Ми надішлемо запрошення, а держава вже буде вирішувати, приймати це запрошення чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає”, – підкреслив він.

Водночас посол сказав, що про масштабну кризу в україно-польських відносинах не йдеться.

“Просто ситуація, в якій ми перебуваємо, викликає певний рівень емоцій. Ми хочемо, щоб зберігалася солідарність усього вільного світу навколо України на підтримку України, тому що для нас питання солідарності та єдності вільного світу є екзистенційним питанням”, – сказав він.


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