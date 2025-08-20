Польща не відправлятиме свої війська до України після завершення війни: яка причина

Польща не планує відправляти свої війська в Україну навіть у межах можливої миротворчої місії після завершення війни. Натомість основними завданнями країни міністр оборони назвав охорону східного флангу НАТО та польсько-білоруського кордону, а також забезпечення інфраструктури для союзних військ.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

За словами міністра, це позиція уряду “не на тиждень, а на багато місяців”, і що її поділяє як правляча коаліція, так і все польське суспільство. Водночас Польща готова брати участь у “коаліції рішучих”, яка підтримує Україну іншими способами.

За словами міністра, ключові завдання країни зараз — охорона східного флангу НАТО та польсько-білоруського кордону, де постійно залучені 5–6 тисяч військових. Він також зазначив, що десятки, сотні чи навіть тисячі солдатів можуть бути залучені на території Польщі для забезпечення інфраструктури та безпеки союзних військ, які беруть участь у можливій миротворчій місії в Україні.

Косіняк-Камиш додав, що обговорював роль Польщі у такій місії з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. За його словами, командувачі французької та британської армій, які беруть участь в організації “коаліції рішучих”, добре розуміють значення Польщі у цьому процесі.