Політика

Польща не продовжила тимчасовий захист для українців

19 Січня 2024 16:45
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польща

Польща поки що не продовжувала тимчасовий захист українців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило посольство України у Польщі.

“Громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що відповідно до інформації Управління до справ іноземців Польщі “продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом (увага — не PESEL UKR) не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України (PESEL зі статусом UKR)”.

Це стосується тимчасового захисту громадян третіх країн, котрі на момент початку повномасштабного вторгнення легально проживали на території України і прибули до Польщі, втікаючи від воєнних дій.


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