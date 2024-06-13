Політика

Польща не передаватиме Україні систему Patriot
13 Червня 2024 14:24
Patriot, польща
Прапор Польщі / Getty Images

Польща не передаватиме Україні систему Patriot, яка розміщена на її території.

Про це повідомив заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик у Twitter.

Напередодні видання The New York Times повідомило, що США нібито думають відправити в Україну дислоковану в Польщі американську систему Patriot.

Зараз у Польщі дислокується батарея американських Patriot, яка, серед іншого, захищає логістичний хаб у Жешуві. Через нього в Україну надходить значна частина військової допомоги. Видання NYT не уточнило, чи йдеться про передачу всієї батареї – восьми пускових установок з радарами та іншим обладнанням – чи лише про окремі її елементи.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив у четвер на платформі X (Twitter), що американську батарею буде замінено на батарею з іншої частини світу. 

“Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські патріоти захищають польське небо, і це не зміниться”, – написав Томчик.

Зі свого боку глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера заявив, що американські установки Patriot, дислоковані в Польщі, не повинні бути передані Україні. 

Він зазначив, що попросив поговорити про це зі своїм колегою в США Джейком Салліваном, тому що інформація, поширена у ЗМІ, “викликає занепокоєння”. 

“Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі”, – зазначив він Radio Zet.


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