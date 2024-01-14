Економіка

Польща наполягатиме на введення Брюсселем обмежень на торгівлю з Україною

14 Січня 2024 20:38
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україна, польща, Євросоюз

У понеділок, 15 січня, відбудуться перемовини між польськими міністрами рільництва та розвитку й технологій із заступником голови Єврокомісії щодо безмитної торгівлі з Україною, – повідомляє Польське Радіо.

Запланована відеоконференція міністрів рільництва Чеслава Сєкерського та міністра технологій Кшиштофа Гетмана з Валдісом Домбровскісом.

Як повідомляється, найближчими днями Єврокомісія погодиться продовжити безмитну торгівлю з Україною до червня наступного року, незважаючи на спротив Польщі. Брюссель не хоче вводити жодних обмежень, до чого закликав польський міністррільництва в нещодавньому листі до Єврокомісії.


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