Політика

Польща може ухвалити рішення про посилення контролю за українськими товарами на кордоні – Туск

23 Лютого 2024 18:16
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польща
Дональд Туск / Getty Images

Глава польського уряду не виключив посилення контролю за українськими продуктами на кордоні.

Про це він заявив під час пресконференції у Варшаві.

Польський прем’єр підкреслив, що перебуває у постійному контакті з українськими колегами.

“І я не приховую, що якщо буде потрібно, то найближчими днями ми також ухвалимо подальші рішення щодо ефективного контролю на нашому кордоні, що стосується продукції, яка надходить до ЄС та Польщі”,- заявив Дональд Туск.

За його словами, протестуючі польські фермери не мають антиукраїнських поглядів, зауваживши, що часом трапляються провокатори, з якими розбереться польська влада.

Також він наголосив, що Варшава зробить все можливе, щоб мобілізувати світ для військової допомоги Україні. Водночас Туск зауважив, що ЄС має захищати європейський ринок.


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