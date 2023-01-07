Політика

Польща може передати Україні танки Leopard 2, але не одноосібно

7 Січня 2023 19:24
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польща, танки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна не готова одноосібно передати України танки Leopard 2, але але домовляється про коаліцію для постачань.

Про це пише Wyborcza.pl

“Разом із президентом ми ведемо переговори, спрямовані на створення коаліції, яка б передала таку важку техніку. Без ширшої коаліції, ми не маємо наміру передавати ці танки, – відповів прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на питання про можливу передачу Україні польських танків Leopard 2.

Про те, що уряд Польщі розглядає прохання України надати їй танки, стало відомо у п’ятницю, 6 грудня.

Нагадаємо, Фінляндія планує передати Україні бойові танки Leopard 2, але лише після дозволу Німеччини.


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