Польща хоче розмістити у себе ядерну зброю

Польща хоче розмістити американську ядерну зброю у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) на території Білорусії. Про це прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив у рамках прес-конференції за підсумками саміту Євросоюзу у Брюсселі, пише польське видання Gość.

За його словами, Варшава звертається до НАТО, щоб взяти участь у програмі Nuclear Sharing, яка дозволяє США передавати свою ядерну зброю військово-повітряним силам країн альянсу у разі потреби.

25 березня президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ передала Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер”, здатний нести ядерну зброю. РФ також допомогла білоруським ВПС переобладнати 10 літаків під застосування тактичної ядерної зброї.