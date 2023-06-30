Політика

Польща хоче розмістити у себе ядерну зброю

30 Червня 2023 17:40
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ядерна зброя, польща

Польща хоче розмістити американську ядерну зброю у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) на території Білорусії. Про це прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив у рамках прес-конференції за підсумками саміту Євросоюзу у Брюсселі, пише польське видання Gość.

За його словами, Варшава звертається до НАТО, щоб взяти участь у програмі Nuclear Sharing, яка дозволяє США передавати свою ядерну зброю військово-повітряним силам країн альянсу у разі потреби.

25 березня президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ передала Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер”, здатний нести ядерну зброю. РФ також допомогла білоруським ВПС переобладнати 10 літаків під застосування тактичної ядерної зброї.


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