Польща екстрадувала до України учасника масштабної наркоорганізації

До України екстрадували чоловіка, підозрюваного у виготовленні та торгівлі наркотиків. Наркоділка доставили з Польщі для притягнення до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2017-2019 роках підозрюваний був учасником злочинної організації з 26 осіб, яка діяла на території Кривого Рогу. Зловмисники облаштували підпільну лабораторію, де виготовляли психотропну речовину метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб PVP, а потім реалізовували їх через налагоджену мережу збуту.

У вересні 2019 року чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Він переховувався від слідства, був оголошений у розшук по Україні, згодом – у міжнародний розшук через канали Інтерполу. У травні 2025 року підозрюваного затримали на території Республіки Польща.

Після розгляду запиту української сторони компетентні органи Польщі ухвалили рішення про його екстрадицію в Україну. Наразі підозрюваного доставлено до місця попереднього утримання в Україні, а обвинувальний акт скеровано до суду.

За клопотанням прокурора суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.