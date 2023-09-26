Політика

Польща домагається екстрадиції ветерана СС Галичина, який виступав у парламенті Канади

26 Вересня 2023 21:22
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польща

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що він «зробив кроки» щодо екстрадиції 98-річного ветерана дивізії СС Галичина Ярослава Гунки.

Про це повідомляє Politico.

Міністр назвав такий виступ у парламенті Канади «скандальною подією».

«Зважаючи на скандальні події в канадському парламенті, пов’язані із вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування СС Галичина, я вжив заходів до можливої екстрадиції цієї людини до Польщі», — заявив Чарнек.

25 вересня парламент Канади під час візиту президента Володимира Зеленського оплесками вшанував 98-річного ветерана дивізії СС Галичина Ярослава Гунька. Потім спікер просив за це вибачення.

Під час Другої світової війни Гунка служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС, також відомій як дивізія Галичина, — добровольчому підрозділі, що складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів.

Члени дивізії звинувачуються у вбивстві польських і єврейських цивільних, хоча Нюрнберзький трибунал не визнав підрозділ винним у жодних воєнних злочинах. Тому офіційно доказів того, у чому організація CIJA звинуватила Гунку, не існує.

Дивізію СС Галичина було створено з ініціативи німецької окупаційної адміністрації в 1943 році. Українське націоналістичне підпілля проводило агітацію серед молоді не вступати до цієї дивізії, щоб не бути німецьким «гарматним м’ясом». Нюрнберзький процес не виявив у діях дивізії Галичина у складі Ваффен-СС воєнних злочинів.


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