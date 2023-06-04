Суспільство

Половина перевірених укриттів у Києві виявилися зачинені або непридатні – Мінстратегпром

4 Червня 2023 20:34
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київ, укриття

За даними комісії з ревізії укриттів Києва за перший день її роботи, серед понад тисячі перевірених укриттів половина були зачинені або не готові до використання.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram

“Заслухав результати роботи комісії по ревізії укриттів Києва за 1-й день роботи. Станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих – не готові до використання або комісія не змогла відкрити”, – написав він.

Згідно з опублікованою міністром графікою, із 1078 перевірених укриттів 597 (або 55%) готові до використання. При цьому 122 об’єкти (11%) не змогли відчинити, а 359 (33%) виявилися не готовими до використання.

При цьому Камишін зазначив, що “з недовірою сприйняв те, що половина були відкриті і визнані готовими”.

“Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання”, – написав він.

Однак, за словами міністра, команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях, а там ситуація трохи краща ніж загалом по місту.

Камишін також опублікував посилання на новий чат-бот відкрий_укриття й закликав киян долучатися до ревізії укриттів.


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