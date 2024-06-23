Половина Харкова зараз без електрики – Терехов

Приблизно половина Харкова зараз без світла після ударів по об’єктах інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, КАБ вдарили по об’єктах у Шевченківському та Холодногірському районах.

“На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилася робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси”, – повідомив Терехов.

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову збільшилася до п’яти осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Відомо про одного загиблого.

Росіяни влучили в приватне домоволодіння, є загоряння гаража та господарської будівлі.