Суспільство

Половина Харкова зараз без електрики – Терехов
23 Червня 2024 16:11
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Приблизно половина Харкова зараз без світла після ударів по об’єктах інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, КАБ вдарили по об’єктах у Шевченківському та Холодногірському районах.

“На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилася робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси”, – повідомив Терехов.

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову збільшилася до п’яти осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Відомо про одного загиблого.

Росіяни влучили в приватне домоволодіння, є загоряння гаража та господарської будівлі.


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