Полонений російський солдат зізнався, що їм наказували вбивати українських військовополонених

Російський солдат потрапив у полон, де під час допиту зізнався, що його командування наказувало військовим вбивати українських полонених бійців.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Нам казали не здаватися, а полонених – ліквідувати”, – заявив російський окупант.

Відомо, що він потрапив у полон до прикордонників бригади “Форпост” під час відбиття атаки. Як з’ясувалося, окупант провів 37 років зі своїх 51 у в’язниці.

Прикордонник також поділився, що під час атаки Росія використовувала 8 МТ-ЛБ, з яких половину знищили Сили оборони. “Піхоту, яка тікала, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного окупанта взяли в полон”, – зазначив він.