Полк “Скеля” зачистив село Філія у Дніпропетровській області

Батальйон “Шквал” 425-го окремого штурмового полку “Скеля” провів операцію зі зачистки села Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області.

Відео операції оприлюднила пресслужба 425-го полку.

За повідомленням, завдання противника полягало у “піар-акції” — показово вивісити російський прапор на одній із будівель села. Бійцям “Скелі” поставили зажачу знищити диверсійну групу і повернути у селище український прапор.

Дві групи українських штурмовиків зайшли у Філію та почали зачистку, використовуючи стрілецьку зброю та гранати. Після зачистки у населений пункт увійшли підрозділи закріплення суміжних частин.

Як розповідають бійці, контакти з противником відбувалися переважно у зелених насадженнях, а не в будинках. Окрім того, росіяни постійно намагалися знищити українських штурмовиків за допомогою дронів, однак змогли лише легко поранити одного бійця.

Під час повернення з бойового завдання одна зі штурмових груп мала ще один контакт із противником, у ході якого знищила одного окупанта.