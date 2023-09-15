Суспільство

Полк Калиновського заявив про звільнення Кліщіївки

15 Вересня 2023 16:02
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Деокупація

Полк імені Кастуся Калиновського повідомив про звільнення села Кліщіївка в Бахмутському районі Донецької області та показав відео, на якому видно, як бійці йдуть населеним пунктом.

“На відео – кадри, зняті медиками Калиновського полку, які в’їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута). Село було визволено, в тому числі, зусиллями бійців батальйону “Волат” та батальйону “Литвин” Калиновського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Кривцова”, – йдеться в повідомленні.


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