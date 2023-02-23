Звернення Буданова пролунало на радіо у Криму

На радіо у Криму пролунав гімн України, а також звернення Буданова, в якому він заявляє, що наша країна обов’язково поверне всі захоплені країною-агресором території.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі.

“Громадяни України, до вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території — Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам — час діяти настав”. Чекайте. Ми йдемо до вас. Слава Україні”, — пролунало у повідомленні по радіо.