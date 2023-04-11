Політика

Злиті секретні документи США мають серйозні неточності – міноборони Британії

11 Квітня 2023 21:05
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розвідка, британія

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у витоку передбачуваної секретної інформації США, є серйозний рівень неточності.

Про це заявив представник Міноборони Британії, повідомляє Twitter британського відомства.

“Широко висвітлюваний витік передбачуваної секретної інформації США демонструє серйозний рівень неточності, – заявив представник міністерства оборони Великої Британії. – Читачі мають бути обережними, беручи за чисту монету звинувачення, які можуть поширювати дезінформацію”.


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