Злиті секретні документи США мають серйозні неточності – міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у витоку передбачуваної секретної інформації США, є серйозний рівень неточності.

Про це заявив представник Міноборони Британії, повідомляє Twitter британського відомства.

“Широко висвітлюваний витік передбачуваної секретної інформації США демонструє серйозний рівень неточності, – заявив представник міністерства оборони Великої Британії. – Читачі мають бути обережними, беручи за чисту монету звинувачення, які можуть поширювати дезінформацію”.

