Політика

Злиті секретні документи США мають серйозні неточності – міноборони Британії Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у витоку передбачуваної секретної інформації США, є серйозний рівень неточності. Про це заявив представник Міноборони Британії, повідомляє Twitter британського відомства. “Широко висвітлюваний витік передбачуваної секретної інформації США демонструє серйозний рівень неточності, – заявив представник міністерства оборони Великої Британії. – Читачі мають бути обережними, беручи за чисту монету звинувачення, які можуть поширювати дезінформацію”. In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023 Поділитися:



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