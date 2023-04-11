Злиті секретні документи США мають серйозні неточності – міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що у витоку передбачуваної секретної інформації США, є серйозний рівень неточності.
Про це заявив представник Міноборони Британії, повідомляє Twitter британського відомства.
“Широко висвітлюваний витік передбачуваної секретної інформації США демонструє серйозний рівень неточності, – заявив представник міністерства оборони Великої Британії. – Читачі мають бути обережними, беручи за чисту монету звинувачення, які можуть поширювати дезінформацію”.
In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023