Політика

Жодних компромісів: новий директор НАБУ запевнив послів G7 та EU щодо незалежності бюро

16 Березня 2023 11:10
33
читать на русском →
набу

У заяві послів країн Великої сімки та Євросоюзу, яка відбулася під час зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом, було зазначено, що боротьба з корупцією є важливою, тому вони підтримують та продовжуватимуть підтримувати НАБУ на цьому шляху. Посли наголосили на необхідності забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, їхньої спроможності та активної комунікації з суспільством та міжнародними партнерами, оскільки допомога в боротьбі з корупцією є одним з їхніх пріоритетів.

Кріс Сміт, заступник голови місії в Посольстві США в Україні, додав, що боротьба з корупцією та з Росією є двома війнами, які потребують однакової підтримки з боку України та її партнерів.

Кривонос запевнив, що буде забезпечувати незалежність розслідувань детективів, відкритість кадрових рішень та організувати роботу так, щоб результати НАБУ були високо оцінені українським суспільством та міжнародними партнерами. Він наголосив, що будь-яка особа, яка причетна до корупційного злочину, незалежно від посади та політичної приналежності, буде належно розслідована, і справа буде передана до суду, якщо будуть наявні об’єктивні та достатні підстави.

“Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене як його директора”, – наголосив директор Національного бюро.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Березня 2023 12:54
0

Командування США опублікувало відео-доказ, як Су-27 атакує дрон MQ-9 ВПС США
16 Березня 2023 12:28
16

На саміті ЄС ухвалять рішення щодо безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц
16 Березня 2023 11:10
33

Жодних компромісів: новий директор НАБУ запевнив послів G7 та EU щодо незалежності бюро
16 Березня 2023 10:23
105

Окупанти стерли з мапи Попасну
16 Березня 2023 09:25
19

МВФ планує надати Україні ще $15,6 млрд протягом 4 років
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
усі думки