Жодних компромісів: новий директор НАБУ запевнив послів G7 та EU щодо незалежності бюро

У заяві послів країн Великої сімки та Євросоюзу, яка відбулася під час зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом, було зазначено, що боротьба з корупцією є важливою, тому вони підтримують та продовжуватимуть підтримувати НАБУ на цьому шляху. Посли наголосили на необхідності забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, їхньої спроможності та активної комунікації з суспільством та міжнародними партнерами, оскільки допомога в боротьбі з корупцією є одним з їхніх пріоритетів.

Кріс Сміт, заступник голови місії в Посольстві США в Україні, додав, що боротьба з корупцією та з Росією є двома війнами, які потребують однакової підтримки з боку України та її партнерів.

Кривонос запевнив, що буде забезпечувати незалежність розслідувань детективів, відкритість кадрових рішень та організувати роботу так, щоб результати НАБУ були високо оцінені українським суспільством та міжнародними партнерами. Він наголосив, що будь-яка особа, яка причетна до корупційного злочину, незалежно від посади та політичної приналежності, буде належно розслідована, і справа буде передана до суду, якщо будуть наявні об’єктивні та достатні підстави.

“Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене як його директора”, – наголосив директор Національного бюро.