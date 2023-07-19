Політика

“Зерновий коридор” не буде у безпеці, якщо ООН не почне працювати, – Зеленський

19 Липня 2023 18:34
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зеленський, зерно

Україна розробляє детальний план експорту свого продовольства Чорним морем після виходу Росії з “зернової угоди”. Зокрема, для перевезень можуть застосовувати конвої.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Глава держави нагадав, що Україна мала домовленості з Туреччиною та ООН у рамках “зернової угоди” і вони продовжують діяти. Але на практиці експорту перешкоджає вихід Росії з Чорноморської ініціативи.

“Реакція ООН не позитивна на це. З Туреччиною ми працюємо над цим на різних рівнях. У мене буде інформація найближчим часом, як ми бачимо продовження роботи коридору”, – додав Зеленський.

За його словами, знаючи Росію, “зерновий коридор” не буде в безпеці, якщо ООН не почне дуже “чітко і твердо” працювати на рівні генерального секретаря Антоніу Гутерреша – від нього потрібні не лише заяви, а й дії. Але поки що Україна цього не бачить.

Також президент додав, що він може обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подальші дії та способи забезпечити безпеку у цьому коридорі.

“Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх слід обговорювати не лише з Туреччиною, а й іншими нашими партнерами. Я збираюся це обговорити”, – розповів Зеленський.

Він уточнив, що самі компанії, які орендують кораблі, та трейдери висловлюють готовність йти на ризики, щоб експортувати продовольство Чорним морем.

“Я чекаю від Міністерства інфраструктури та наших військових чіткий план, якщо це робити, як це може бути. Тут потрібна і міжнародна підтримка. Ми повинні все продумати та вирішити – робимо ми це чи не робимо”, – резюмував глава держави.


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