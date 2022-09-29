Зеленський звернувся до корінних народів Росії

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та іншим корінним народам Росії із закликом боротись проти часткової мобілізації в РФ.

“Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас “грузом 200”, – заявив президент.

Зеленський закликав корінні народи РФ боротись, аби не загинути у війні проти України.

“Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете”, – додав президент.