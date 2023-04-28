Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

Зеленський подякував чеському колезі за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів допомагала Україні.

“Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення”, – сказав президент.

Пізніше президент зустрівся з президентом Словаччини. Зеленський подякував їй за підтримку українських людей, армії та за допомогу у відновленні України.