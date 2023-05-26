Політика

Зеленський зустрівся з американським сенатором Гремом

26 Травня 2023 18:52
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Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом у п’ятницю, 26 травня.

Під час зустрічі Зеленський подякував Ліндсі Грему за непохитну позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України.

“Вдячний всьому американському суспільству, президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу”, – написав президент.

Він нагадав, що що США надає повну підтримку Україні ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.


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