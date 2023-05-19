Політика

Зеленський зустрінеться з прем’єром Індії Моді на саміті G7, – ЗМІ

19 Травня 2023 14:24
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зеленський, індія

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінуться в Хіросімі (Японія) на саміті лідерів Великої сімки.

Про це повідомляє канал News18.

За даними медіа, очікується, що Зеленський приєднається до саміту G7 у Хіросімі 20 травня. Моді вже вирушив до Японії, де зустрінеться з лідерами Великої сімки.

“Це буде перша зустріч президента України Зеленського з прем’єр-міністром Моді з початку повномасштабної війни з лютого 2022 року”, – йдеться в повідомленні.

Канал зазначив, що на початку року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати “формулу миру” України.


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