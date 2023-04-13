Політика

Зеленський зібрав військовий кабінет: Готуємо хлопців, чекаємо постачання зброї від партнерів

13 Квітня 2023 19:18
21
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів особливий формат роботи з керівниками сектору оборони, командувачами, розвідкою та Офісом президента.

“Сьогодні провів військовий кабінет – особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно”, – розповів президент.

За його словами, зараз йде підготовка українських військових. Окрім цього Україна очікує постачання очікуваної від партнерів зброї.

“Ворог обов’язково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях.

Слава всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто працює заради нашої оборони і перемоги”, – заявив Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Квітня 2023 19:18
21

Зеленський зібрав військовий кабінет: Готуємо хлопців, чекаємо постачання зброї від партнерів
13 Квітня 2023 19:40
44

WP: Витік документів Пентагону свідчить, що Китай погодився постачати росії летальну зброю
13 Квітня 2023 18:58
25

Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29
13 Квітня 2023 18:33
9

Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів в районі Бахмута та Мар’їнки, – Генштаб
13 Квітня 2023 16:50
27

ЄС ввів санкції проти ПВК “Вагнера”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки