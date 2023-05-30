Політика

Зеленський закликав Сеул надати Україні ППО

30 Травня 2023 11:22
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корея, зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Південна Корея допоможе Україні з оборонною технікою. Серед ключових потреб – ЗРК для відбиття російський повітряних атак та системи раннього попередження.

Про це президент розповів в інтерв’ю Chosun Ilbo.

“Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що коли йдеться про ЗРК – йдеться про оборону, а не про зброю.

“Для відбудови України “Небесний Щит” має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари”, – додав український лідер.

Очільник держави згадав, як 70 років тому допомоги світу потребувала сама Корея, і вона її отримала. Усього за два покоління Сеулу вдалося увійти в десятку найбільш розвинених економічно країн.

“Я хочу винести урок із досвіду країни, котра пройшла через війни та конфлікти, поставши з руїн”, – додав Зеленський.


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