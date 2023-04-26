Зеленський закликав Китай допомогти убезпечити Запорізьку АЕС

Дієва роль Китаю у врегулюванні питання безпеки довкола Запорізької АЕС відповідатиме духу Будапештського меморандуму.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як зазначається, під час розмови Зеленський закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС.

«Це відповідатиме духу Будапештського меморандуму», – підкреслив він.

Президент зауважив, що сьогодні в Україні вшановується пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

Він підкреслив, що російська окупація Запорізької атомної станції та використання росією ЗАЕС як прикриття для військових ударів по українських містах та селах свідчать про те, що в москві не поважають справедливого інтересу всіх людей світу жити у гарантованій безпеці від будь-яких ядерних чи радіаційних загроз.