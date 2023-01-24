Політика

Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок

24 Січня 2023 07:17
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зеленський

В Україні офіційно заборонили чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями.

За словами голови держави, він затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо виїзду чиновників за кордон. Воно стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх, “хто має працювати на державу та в державі”.

“Хочуть відпочивати зараз – відпочиватимуть поза державною службою. За кордон їздити на відпочинок або з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться”, – наголосив президент.

Він зазначив, що за п’ять днів Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону для посадових осіб, щоб єдиною підставою могло бути лише службове відрядження.


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