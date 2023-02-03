Зеленський вручив міністру оборони Польщі орден «За заслуги»

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський подякував очільнику польського оборонного відомства за всебічну підтримку з боку Польщі у протидії агресії росії та солідарність польського народу з українцями.

Він високо оцінив відносини справжнього стратегічного партнерства між двома країнами, а також результативну взаємодію на всіх рівнях.

Президент відзначив лідерство Польщі в питаннях безпекової допомоги Україні та важливу роль Варшави у започаткуванні танкової коаліції завдяки рішенню про передачу Україні роти бронемашин Leopard 2.

«Дякую за конкретні й вагомі кроки, які робить Польща, щоб зміцнити наші Збройні Сили», – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив сподівання, що досягнуті домовленості щодо постачання Україні західної бронетехніки вже незабаром дадуть перші результати.

«Створення танкової коаліції – це не лише про посилення ЗСУ, а й про прискорення звільнення українських територій. Вдячний за вагому підтримку Польщі в цій справі», – зазначив Зеленський.

Водночас він поінформував Блащака про ситуацію на фронті та потреби українських захисників для стримування наступу агресора. Було обговорено подальші спільні кроки з метою зміцнення обороноздатності сил оборони України, зокрема в контексті підготовки до наступного засідання союзників у форматі «Рамштайн».

Президент вручив міністру національної оборони Польщі орден «За заслуги» І ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.