Зеленський відвідав Нікополь на Дніпропетровщині

Під час робочої поїздки президент Володимир Зеленський відвідав місто Нікополь Дніпропетровської області, яке постійно зазнає обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомив Офіс президента.

Президента ознайомили з ситуацією в Нікопольському районі, наслідками ворожих ударів по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону.

«Майже 5 тисяч будівель [Нікопольського] району зазнали руйнувань, серед них медичні й освітні заклади. Постраждалим громадянам надається необхідна допомога», — розповів Зеленський.

Також президента поінформували про перебіг відновлення пошкоджених об’єктів цивільної інфраструктури та посилення їхнього захисту від можливих нових атак.

В ОП додали, що під час візиту «було відзначено дієву взаємодію обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування, ефективну роботу правоохоронних органів».