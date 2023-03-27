Політика

Зеленський відвідав Нікополь на Дніпропетровщині

27 Березня 2023 21:50
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Під час робочої поїздки президент Володимир Зеленський відвідав місто Нікополь Дніпропетровської області, яке постійно зазнає обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомив Офіс президента.

Президента ознайомили з ситуацією в Нікопольському районі, наслідками ворожих ударів по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону.

«Майже 5 тисяч будівель [Нікопольського] району зазнали руйнувань, серед них медичні й освітні заклади. Постраждалим громадянам надається необхідна допомога», — розповів Зеленський.

Також президента поінформували про перебіг відновлення пошкоджених об’єктів цивільної інфраструктури та посилення їхнього захисту від можливих нових атак.

В ОП додали, що під час візиту «було відзначено дієву взаємодію обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування, ефективну роботу правоохоронних органів».


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