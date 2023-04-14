Політика

Зеленський відреагував на обстріл Слов’янська

14 Квітня 2023 18:35
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Окупанти жорстоко обстріляли Слов’янськ у Донецькій області і за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Слов’янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі”, – йдеться у повідомленні.

Зеленский написал, что государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое.

“За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим”, – добавил президент.


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