Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти компанії Royal Pay

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 січня цього року про запровадження економічних санкцій стосовно компанії «Роял Пей Юроп» (Royal Pay Europe) з юридичною адресою в Латвії.

Про це йдеться в указі глави держави, опублікованому на сайті Офісу президента.

У рішенні РНБО була рекомендація підтримати внесену Національним банком України пропозицію про застосування санкцій проти компанії.

Санкції передбачають такі обмежувальні заходи на 5 років:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань;

заборону участі у приватизації та оренді державного майна;

повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції.

Рада нацбезпеки рекомендувала доручити Кабінету Міністрів разом зі Службою безпеки та Нацбанком провести моніторинг ефективності введених санкцій.

Натомість Міністерству закордонних справ потрібно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних заходів.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом, Зеленський поклав на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.