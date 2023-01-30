Політика

Зеленський скликав нараду щодо ситуації у Миколаївській області

30 Січня 2023 14:38
61
зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів з керівництвом Миколаївської області нараду щодо поточної ситуації у регіоні.

Про це у понеділок, 30 січня, повідомили у пресслужбі ОП.

У нараді також взяли участь командування оперативного угруповання військ Херсон та керівники силових відомств області.

«Учасники обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних та дронових атак з боку Росії. У цьому контексті було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту та темпів оновлення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час наради обговорювалося також відновлення економіки області та створення робочих місць.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2023 12:10
132

ЗСУ готуються до найінтенсивнішої фази війни
30 Січня 2023 15:12
49

НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, Путін не змінив мети, – Столтенберг
30 Січня 2023 13:38
44

Єрмак повідомив про “позитивні сигнали” від Польщі щодо винищувачів F-16
30 Січня 2023 12:50
141

Під Вугледаром знищена окрема розвідувальна рота 155-ї окремої бригади морської піхоти ВС РФ
30 Січня 2023 12:26
44

В “Дії” вже можна подавати заяви на LED-лампи
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки