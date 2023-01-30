Зеленський скликав нараду щодо ситуації у Миколаївській області

Президент України Володимир Зеленський провів з керівництвом Миколаївської області нараду щодо поточної ситуації у регіоні.

Про це у понеділок, 30 січня, повідомили у пресслужбі ОП.

У нараді також взяли участь командування оперативного угруповання військ Херсон та керівники силових відомств області.

«Учасники обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних та дронових атак з боку Росії. У цьому контексті було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту та темпів оновлення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час наради обговорювалося також відновлення економіки області та створення робочих місць.