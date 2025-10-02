Зеленський: рішення про надання Україні далекобійних ракет залежить від президента США

Президент Володимир Зеленський перед початком Сьомого саміту Європейської політичної спільноти у Данії заявив, що питання про передачу Україні озброєнь великої дальності перебуває на розгляді у Сполучених Штатах.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого постачання таких ракет, Зеленський підкреслив: «Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Це ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо».

Глава держави також подякував Данії за підтримку України та відзначив символічну солідарність Копенгагена, де напередодні будівлі та пам’ятники були підсвічені у кольори українського прапора. Зеленський наголосив, що головною темою саміту стане захист від атак дронів, у протидії яким Україна має унікальний бойовий досвід.

На саміті Європейської політичної спільноти обговорюють питання безпеки, оборони та протидії дезінформації. Україна, за словами президента, готова ділитися своїми напрацюваннями й активно підтримувати союзників.