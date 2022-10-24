Зеленський призначив нового очільника столичної військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 733/2022, яким призначив Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. 1982-го закінчив Київське вище загальновійськове командне училище.

Він служив командиром взводу, батальйону, частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Також Попко проходив службу в Іраку. У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України.