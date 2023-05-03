Політика

Зеленський приїде з візитом до Німеччини 13 травня – ЗМІ

3 Травня 2023 13:57
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Президент України Володимир Зеленський 13 травня прибуде до Німеччини з офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей та буде присутній на врученні премії Карла Великого.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Поліція Берліна підтвердила виданню інформацію щодо візиту президента України. Проте правоохоронці не розкрили деталі.

Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині аеропорту у Берліні. Наступного дня український президент повинен зустрітися з канцером Німеччини Олафом Шольцем.

Після офіційних зустрічей Зеленський полетить до Аахена, де відбудеться вручення премії Карла Великого.


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