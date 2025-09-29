        Політика

        Зеленський привітав Маю Санду з перемогою її партії на виборах у Молдові

        Сергій Бордовський
        29 Вересня 2025 12:35
        Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Молдова Майя Санду, Київ, 31 березня 2023 року / Фото: ОП
        Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Молдова Майя Санду, Київ, 31 березня 2023 року / Фото: ОП

        Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою її партії «Дія і Солідарність» на парламентських виборах.

        «Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє», — зазначив Зеленський.

        Він підкреслив, що російська підривна діяльність та кампанії з дезінформації не спрацювали, а молдовська влада ефективно змогла протистояти загрозам разом із міжнародними партнерами.

        Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримує Молдову й готова до подальшої співпраці: «Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб у всіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна».


