Зеленський привітав Маю Санду з перемогою її партії на виборах у Молдові

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою її партії «Дія і Солідарність» на парламентських виборах.

«Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що російська підривна діяльність та кампанії з дезінформації не спрацювали, а молдовська влада ефективно змогла протистояти загрозам разом із міжнародними партнерами.

Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримує Молдову й готова до подальшої співпраці: «Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб у всіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна».