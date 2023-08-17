Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів шести країн

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу, які розпочали дипломатичну місію в нашій країні.

«Вірчі грамоти нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу. Та окрема розмова з кожним із послів. Наші відносини. Наші спільні можливості. Захист міжнародного права», – зазначив Зеленський.

Президент подякував дипломатам та країнам, які вони представляють, за підтримку України.